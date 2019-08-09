"Kötüydük ama düzeleceğiz"
Bordo-mavili hoca “Zorluğun dışında kötü de başladık. Zorluğu ve kötü oyunu biraz abarttık” dedi ve ekledi: Oyuncularıma da hak veriyorum zor bir süreçten geçtiler
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karamaün, karşılaşmanın ardından hem öz eleştiride bulundu hem de gelecek için ümit verdi. Maçı değerlendiren bordo- mavili teknik adam, ''Başlangıçlar zordur. Bugün zorluğun dışında kötü de başladık. Bizim bir oyun karakterimiz vardı. Zorluğu ve kötü oyunu biraz abarttık. İkinci yarı biraz daha toparladık. Şimdi maç bittiği için gönül rahatlığı ile söyleyebiliyorum. Ben oyuncularıma da hak veriyorum. Zor ve ağır bir süreçten geçtik. Ağır idmanlar yaptık" dedi.
RAKİP KOLAY GÖRÜNÜYOR AMA DEĞİL
"Bugün yaptığımız hataları azaltarak doğrularımız üzerinden gideceğiz. İnşallah hatalarımızı burada bırakıp döneceğiz'' ifadelerini kullanan Karaman, Trabzon'da oynanacak rövanş sınavı için "Taraftarımızın coşkusuyla umarım istediğimiz sonucu alırız. Doğrularımızın üzerine koymaya devam edeceğiz" dedi. Sparta Prag hakkında da konuşan Karaman, ''Rakibin iyi futbolcuları var. Sanki kolay bir rakipmiş gibi gösteriliyor ama öyle değil. 2-0'dan 2-2'ye geri dönüş bizim için iyi bir avantaj olur" şeklinde konuştu.
KARAMAN'DAN SİFTAH
Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman, Sparta Prag maçıyla birlikte teknik adam sıfatıyla ilk kez bir Avrupa maçına çıktı. Daha önce Trabzonspor'da yardımcı antrenörlük görevini yürütürken Şenol Güneş'in cezalı olduğu karşılaşmada birinci antrenör olarak kulübede yer almıştı. Karaman, ilk maçından beraberlikle ayrıldı.
RAKİP KOLAY GÖRÜNÜYOR AMA DEĞİL
"Bugün yaptığımız hataları azaltarak doğrularımız üzerinden gideceğiz. İnşallah hatalarımızı burada bırakıp döneceğiz'' ifadelerini kullanan Karaman, Trabzon'da oynanacak rövanş sınavı için "Taraftarımızın coşkusuyla umarım istediğimiz sonucu alırız. Doğrularımızın üzerine koymaya devam edeceğiz" dedi. Sparta Prag hakkında da konuşan Karaman, ''Rakibin iyi futbolcuları var. Sanki kolay bir rakipmiş gibi gösteriliyor ama öyle değil. 2-0'dan 2-2'ye geri dönüş bizim için iyi bir avantaj olur" şeklinde konuştu.
KARAMAN'DAN SİFTAH
Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman, Sparta Prag maçıyla birlikte teknik adam sıfatıyla ilk kez bir Avrupa maçına çıktı. Daha önce Trabzonspor'da yardımcı antrenörlük görevini yürütürken Şenol Güneş'in cezalı olduğu karşılaşmada birinci antrenör olarak kulübede yer almıştı. Karaman, ilk maçından beraberlikle ayrıldı.
- 9.8.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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