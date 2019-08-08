Sparta Prag - Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor, bu sezon Avrupa Ligi'ne 3. eleme turundan başlayacak. Bordo-mavili takım, bu turda dahil olduğu organizasyonda eşleştiği Sparta Prag ile ilk maçını deplasmanda yapacak. Bu müsabakaya kısa bir süre kala, maça dair saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Sparta Prag Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Maça dair tüm detaylar fotomac.com.tr'de...

Trabzonspor'un Çekya temsilcisi Sparta Prag ile yapacağı mücadele, pek çok futbolseverin merak ettiği konu olarak dikkatleri çekiyor. Süper Lig'i geçen sezon 4. sırada bitiren Trabzonspor, maçı kazanarak kendi sahasındaki maç için avantaj elde etmek istiyor.

SPARTA PRAG - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?



Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki ilk maçını bugün deplasmanda oynayacak. Başkent Prag'daki Generali Arena'da saat 19.00'da başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jose Luis Munuera Montero yönetecek. Müsabaka, Sparta Prag'ın cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak.

SPARTA PRAG - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mücadelenin hangi kanalda yayınlanacaği henüz bilinmiyor.