Sparta Prag - Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
08 Ağustos 2019, Perşembe
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- maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sparta Prag - Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'ne 3. eleme turunda, 'i geçen sezon 4. sırada tamamlayan Çekya temsilcisi ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleye kısa süre kala, Sparta Prag Trabzonspor maçı saat ve kanal bilgisi maçı takip etmek isteye sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Sparta Prag Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Maça dair tüm detaylar fotomac.com.tr'de...

, bu sezon 'ne 3. eleme turundan başlayacak. Bordo-mavili takım, bu turda dahil olduğu organizasyonda eşleştiği ile ilk maçını deplasmanda yapacak. Bu müsabakaya kısa bir süre kala, maça dair saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Sparta Prag Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Maça dair tüm detaylar fotomac.com.tr'de...

Trabzonspor'un Çekya temsilcisi Sparta Prag ile yapacağı mücadele, pek çok futbolseverin merak ettiği konu olarak dikkatleri çekiyor. 'i geçen sezon 4. sırada bitiren Trabzonspor, maçı kazanarak kendi sahasındaki maç için avantaj elde etmek istiyor.

SPARTA PRAG - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Avrupa Ligi 3. eleme turundaki ilk maçını bugün deplasmanda oynayacak. Başkent Prag'daki Generali Arena'da saat 19.00'da başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jose Luis Munuera Montero yönetecek. Müsabaka, Sparta Prag'ın cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak.

SPARTA PRAG - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mücadelenin hangi kanalda yayınlanacaği henüz bilinmiyor.

  1. 08.08.2019
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