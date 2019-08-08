Ömür de listede

Trabzonspor'un genç futbolcusu Abdülkadir Ömür, Avrupa'nın en iyileri arasında yer alıyor. La Gazetta'nın 60 oyunculuk listede Ömür 45. basamakta yer aldı.

Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür, Avrupa futbolunun da gözde isimlerinden biri. İtalyanların yüksek tirajlı gazetesi La Gazzetta dello Sport, en iyi genç oyuncuları derlediği 60 kişilik listesinde Abdülkadir Ömür'ü 45. basamağa koydu. Aynı listede Ozan Kabak 56. sırada yer alıyor. İlk sırada B. Dortmund'tan Sancho var.