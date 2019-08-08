Edgar Le’ye yeni talip
Yusuf'un Lille'e transferinde bonservisi Trabzonspor'a geçen Edgar Le, kadrodaki stoper bolluğu sebebiyle kiralanacak. 25 yaşındaki savunma oyuncusuyla Newcastle United ilgileniyordu. Ancak Feyenoord son anda devreye girdi.
Yusuf Yazıcı'nın Lille'e transferinde bonservisi Trabzonspor'a geçen Edgar Le, kadrodaki stoper bolluğu sebebiyle kiralanacak. 25 yaşındaki savunma oyuncusuyla Newcastle United ilgileniyordu. Ancak Feyenoord son anda devreye girdi. İki kulüp de Edgar Le ile görüşüyor. Başarılı stoperin Hollanda temsilcisine daha yakın olduğu belirtildi.
- 8.8.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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