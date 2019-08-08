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08 Ağustos 2019, Perşembe
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’ye yeni talip

Edgar Le’ye yeni talip

Yusuf'un Lille'e transferinde bonservisi 'a geçen , kadrodaki stoper bolluğu sebebiyle kiralanacak. 25 yaşındaki savunma oyuncusuyla ilgileniyordu. Ancak Feyenoord son anda devreye girdi.

Yusuf Yazıcı'nın Lille'e transferinde bonservisi 'a geçen , kadrodaki stoper bolluğu sebebiyle kiralanacak. 25 yaşındaki savunma oyuncusuyla ilgileniyordu. Ancak Feyenoord son anda devreye girdi. İki kulüp de Edgar Le ile görüşüyor. Başarılı stoperin Hollanda temsilcisine daha yakın olduğu belirtildi.
  1. 8.8.2019
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