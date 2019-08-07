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07 Ağustos 2019, Çarşamba
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Adebayor hazır ama öncelik 'de

Adebayor hazır ama öncelik Niasse'de

2014’te Akhisar’da, 2016’da bu kez Everton’dayken talip olunan 29 yaşındaki Senegalli golcü yeniden gündemde. İngiliz ekibinden gönderilmek istenen için bordo mavili yönetim atağa kalktı

Fırtına'da gözler gelecek ikinci golcü transferinde… İngiltere takımı Crystal Palace'den Norveçli Sörloth'u kiralayan Karadeniz ekibinde Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Bir golcü daha alacağız' demişti. Liverpool ile sözleşmesi biten Sturridge, Başakşehir ile yollarını ayıran Adebayor ve Everton'un göndermek istediği listede yer alıyordu. Dün akşam itibariyle 29 yaşındaki İngiliz forvet Sturridge'den kötü haber geldi. Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, konu ile ilgili, "Sturridge, bize 'Hayır' dedi. Türkiye'de hiç oynamadığını ve çekinceleri olduğunu söyledi'' diyerek bu defterin kapandığını açıkladı. Böylece elde kalan forvet adayı ikiye düştü. Adebayor ile el sıkışıldı ama Niasse ismi ağırlık kazanıyor.

TÜM KOZLAR OYNANIYOR
2014'te Akhisar forması giydiği dönemde ciddi şekilde görüşülen ancak transferi son anda yatan Niasse, 2016'da tekrar kiralık olarak gündeme gelmişti. Ancak bu kez de Everton izin vermemişti. Yıllar geçmesine rağmen Fırtına'nın Niasse aşkı bitmedi. Everton'da yeni sezonda forma şansı bulması çok zor gözüken Niasse, 1 yıl mukavelesinin kaldığı Premier Lig ekibinden ayrılacak. İngilizler'in bonservis konusunda sıkıntı çıkartmayacağı öğrenilirken, Trabzonspor Niasse'yi bitirmek için tüm kozları oynuyor. Everton ile 39 maça çıkan Niasse, 9 kez fileleri sarstı ve 4 de asist yaptı.

  1. 7.8.2019
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