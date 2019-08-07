Adebayor hazır ama öncelik Niasse'de
2014’te Akhisar’da, 2016’da bu kez Everton’dayken talip olunan 29 yaşındaki Senegalli golcü yeniden gündemde. İngiliz ekibinden gönderilmek istenen Niasse için bordo mavili yönetim atağa kalktı
TÜM KOZLAR OYNANIYOR
2014'te Akhisar forması giydiği dönemde ciddi şekilde görüşülen ancak transferi son anda yatan Niasse, 2016'da tekrar kiralık olarak gündeme gelmişti. Ancak bu kez de Everton izin vermemişti. Yıllar geçmesine rağmen Fırtına'nın Niasse aşkı bitmedi. Everton'da yeni sezonda forma şansı bulması çok zor gözüken Niasse, 1 yıl mukavelesinin kaldığı Premier Lig ekibinden ayrılacak. İngilizler'in bonservis konusunda sıkıntı çıkartmayacağı öğrenilirken, Trabzonspor Niasse'yi bitirmek için tüm kozları oynuyor. Everton ile 39 maça çıkan Niasse, 9 kez fileleri sarstı ve 4 de asist yaptı.
- 7.8.2019
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Victor Ruiz Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
Toplam 1
Yorum
Cascan Sert karakterli bir oyuncu değil inşallah uyum sağlar. Avcı taktiğinde ısrar ederse,büyük hüsran yaşayacağız.Oyuncu yapısı uyumsuz.
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4 maç 0 gol 8 sakat!
Toplam 2
Yorum
Cascan Bu kadar sakatlık aşırı yüklenmeden mi ?Sağlık ekibi ile teknik heyet uyumlu çalışmıyor anlaşılan.Biran önce yeni transferler bitirilmeli.
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4 maç 0 gol 8 sakat!
Toplam 2
Yorum
cascan BJK Avcının sistemine uyumlu oyunculardan kurulu değil.Böyle giderse ligede hazırlık dönemi gibi başlayacağız.İki sistemi karıştırmalılar.
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