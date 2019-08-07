Açık ara zirvede
Macron'un sponsor olduğu Trabzonspor'un keşan motifli formasının tanıtım filmine ait potansiyel görüntülenme sayısı, taraftar sayısı daha çok olan Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin filmlerini açık ara farkla geride bırakarak 851 milyonun üzerine çıktı.
- 7.8.2019
-
Victor Ruiz Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
Toplam 1
Yorum
Cascan Sert karakterli bir oyuncu değil inşallah uyum sağlar. Avcı taktiğinde ısrar ederse,büyük hüsran yaşayacağız.Oyuncu yapısı uyumsuz.
-
4 maç 0 gol 8 sakat!
Toplam 2
Yorum
Cascan Bu kadar sakatlık aşırı yüklenmeden mi ?Sağlık ekibi ile teknik heyet uyumlu çalışmıyor anlaşılan.Biran önce yeni transferler bitirilmeli.
-
4 maç 0 gol 8 sakat!
Toplam 2
Yorum
cascan BJK Avcının sistemine uyumlu oyunculardan kurulu değil.Böyle giderse ligede hazırlık dönemi gibi başlayacağız.İki sistemi karıştırmalılar.
Açık ara zirvede haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.