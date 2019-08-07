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07 Ağustos 2019, Çarşamba
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Açık ara zirvede

Açık ara zirvede

Macron'un sponsor olduğu 'un keşan motifli formasının tanıtım filmine ait potansiyel görüntülenme sayısı, taraftar sayısı daha çok olan Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin filmlerini açık ara farkla geride bırakarak 851 milyonun üzerine çıktı.

SOSYAL CRM ve veri analizi şirketi Adbaint, The Brand Age Dergisi ile birlikte 17-21 Temmuz aralığını baz alarak hazırladığı raporda, forma tanıtımlarını gerçekleştiren üç spor kulübü , Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin lansman filmlerinin sosyal medyada bulduğu yankıyı analiz etti. Beşiktaş #bizimyolumuzbaşka diyerek Beşiktaşlılık değerlerini vurguladı, Fenerbahçe tribünlerinin emektar taraftarı İhsan Teyze ve kaptan Emre Belözoğlu'nu kamera karşısına geçirdi, Trabzonspor ise çocukluktan gelen takım aşkını yerel değerlerle birleştirerek sadece yerli değil, yabancı taraftarları da duygulandırdı. Öyle ki İspanyol yıldız Gerard Pique beğenilerini ve övgülerini dile getirdi. Macron'un sponsor olduğu keşan motifli formanın tanıtım filmine ait potansiyel görüntülenme sayısı, taraftar sayısı daha çok olan Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin filmlerini açık ara farkla geride bırakarak 851 milyonun üzerine çıktı.
  1. 7.8.2019
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