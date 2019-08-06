Trabzonspor'un Sparta Prag kadrosu belli oldu
Trabzonspor, UEFA Avrupa ligi 3.ön eleme maçında Sparta Prag ile karşılaşacak. 8 Ağustos Perşembe günü oynanacak karşılaşma öncesinde bordo-mavili kulübün kamp kadrosu belli oldu.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme mücadelesinde deplasmanda Çakya takımı Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek.
8 Ağustos 2019 Perşembe günü saat 19:00'da oynanacak olan karşılaşma öncesinde bordo mavililer hazırlıklarını tamamlanırken Prag'a gidecek olan oyuncu kadrosu da belli oldu.
Buna göre kamp kadrom şu futbolculardan oluşuyor:
1. UĞURCAN
2. ERCE
3. ARDA
4. HOSSEINI
5. HÜSEYİN
6. CAMPI
7. IVANILDO
8. PEREIRA
9. KAMİL AHMET
10. NOVAK
11. SOSA
12. A. PARMAK
13. OBI MIKEL
14. DOĞAN
15. A.CANBAZ
16. A.ÖMÜR
17. NWAKAEME
18. DONIS AVDIJAJ
19. EKUBAN
20. SORLOTH
- 06.08.2019
- Güncelleme: 06.08.2019 14:32
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Toplam 1
Yorum
Cascan Sert karakterli bir oyuncu değil inşallah uyum sağlar. Avcı taktiğinde ısrar ederse,büyük hüsran yaşayacağız.Oyuncu yapısı uyumsuz.
-
4 maç 0 gol 8 sakat!
Toplam 2
Yorum
Cascan Bu kadar sakatlık aşırı yüklenmeden mi ?Sağlık ekibi ile teknik heyet uyumlu çalışmıyor anlaşılan.Biran önce yeni transferler bitirilmeli.
-
4 maç 0 gol 8 sakat!
Toplam 2
Yorum
cascan BJK Avcının sistemine uyumlu oyunculardan kurulu değil.Böyle giderse ligede hazırlık dönemi gibi başlayacağız.İki sistemi karıştırmalılar.
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