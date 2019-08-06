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06 Ağustos 2019, Salı
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'un kadrosu belli oldu

Trabzonspor'un Sparta Prag kadrosu belli oldu

, Avrupa ligi 3.ön eleme maçında ile karşılaşacak. 8 Ağustos Perşembe günü oynanacak karşılaşma öncesinde bordo-mavili kulübün kamp kadrosu belli oldu.

, Avrupa Ligi 3. Ön Eleme mücadelesinde deplasmanda Çakya takımı ile karşı karşıya gelecek.

8 Ağustos 2019 Perşembe günü saat 19:00'da oynanacak olan karşılaşma öncesinde bordo mavililer hazırlıklarını tamamlanırken Prag'a gidecek olan oyuncu kadrosu da belli oldu.

Buna göre kamp kadrom şu futbolculardan oluşuyor:

1. UĞURCAN
2. ERCE
3. ARDA
4. HOSSEINI
5. HÜSEYİN
6. CAMPI
7. IVANILDO
8. PEREIRA
9. KAMİL AHMET
10. NOVAK
11. SOSA
12. A. PARMAK
13. OBI MIKEL
14. DOĞAN
15. A.CANBAZ
16. A.ÖMÜR
17. NWAKAEME
18. DONIS AVDIJAJ
19. EKUBAN
20. SORLOTH

  1. 06.08.2019
  2. Güncelleme: 06.08.2019 14:32
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