Trabzonspor Edgar Le'yi kadrosuna kattı

Yusuf Yazıcı'nın Fransa Ligi takımlarından Lille'e transferinde sürpriz bir takas gerçekleşti. Lille, Edgar Miguel Le'yi bedelsiz Trabzonspor'a verdi.

Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın Lille transferi için yaptığı anlaşmada, sürpriz bir takasın altına imza attı. Bordo-mavililer, Fransız ekibinin savunma oyuncusu Edgar Miguel Le'nin transferi için anlaşma sağladı.?

Trabzonspor'dan Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Gine asıllı Portekizli stoper Edgar Miguel Le'nin bedelsiz transferi için de anlaşıldığı belirtildi.

Lille'in 2017 yılının Temmuz ayında Portekiz ekibi Belenenses'ten 3,5 milyon euroya transfer ettiği Edgar Miguel Le, geçen sezonun devre arasında Nantes'a kiralandı. Lille'deki ilk sezonunda 37 maça ilk 11'de başlayan Edgar Miguel Le, geçen sezonun ilk yarısında ise 10 karşılaşmada görev aldı. Daha sonra Nantes'a kiralanan Edgar Miguel Le, burada da 11 maçta forma giydi.

EDGAR LE KİMDİR?

Benin'in başkenti Bissau'da 1 Mayıs 1994 tarihinde dünyaya gelen Edgar Ié, futbola Sporting Lizbon alt yapısında başladı. Sırasıyla 15,17 ve 19 yaş takımı formalarını giyen 25 yaşındaki stoper buradan Barcelona B'ye transfer oldu. Villarreal'e bedelsiz geçiş yapan Edgar'ın Portekiz'e dönüşü Belenenses ile oldu. Gösterdiği performansla Lille'in dikkatini çekti. Nantes'a kiralandı ve geçen sezonun ikinci yarısını orada geçirdi. Boyu 1.82'dir. Portekiz Milli Takımı'nda 1 kez forma giydi. Kariyerinde 150 karşılaşmaya çıktı ve 1 gol atıp 2 de asist yaptı.

Trabzonspor'un bonservisinin yarısını alacağı Edgar Miguel Ié'nin piyasa değeri de merak ediliyor. Yusuf Yazıcı'ya karşılık geleceği için önemli bir futbolcu bekleyen bordo mavililer; Transfermarkt'a bakarak değerini öğrenmek istiyor. Benin asıllı futbolcunun değeri 3 milyon 500 bin euro..