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06 Ağustos 2019, Salı
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Edgar Le'yi kadrosuna kattı

Trabzonspor Edgar Le'yi kadrosuna kattı

, 'nın Lille'e transferinde 'yi takasta kadrosuna kattı. Yapılan anlaşmaya göre Lille'in 2017 yılının Temmuz ayında Portekiz ekibi Belenenses'ten 3,5 milyon Euro'ya ettiği Edgar Miguel Le bedelsiz olarak bordo-mavililere transfer oldu.

'nın Fransa Ligi takımlarından Lille'e transferinde sürpriz bir takas gerçekleşti. Lille, 'yi bedelsiz 'a verdi.
Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın Lille transferi için yaptığı anlaşmada, sürpriz bir takasın altına imza attı. Bordo-mavililer, Fransız ekibinin savunma oyuncusu Edgar Miguel Le'nin transferi için anlaşma sağladı.?

Lille'den Yusuf Yazıcı paylaşımı

Trabzonspor'dan Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Gine asıllı Portekizli stoper Edgar Miguel Le'nin bedelsiz transferi için de anlaşıldığı belirtildi.

Lille'in 2017 yılının Temmuz ayında Portekiz ekibi Belenenses'ten 3,5 milyon euroya ettiği Edgar Miguel Le, geçen sezonun devre arasında Nantes'a kiralandı. Lille'deki ilk sezonunda 37 maça ilk 11'de başlayan Edgar Miguel Le, geçen sezonun ilk yarısında ise 10 karşılaşmada görev aldı. Daha sonra Nantes'a kiralanan Edgar Miguel Le, burada da 11 maçta forma giydi.

EDGAR LE KİMDİR?

Benin'in başkenti Bissau'da 1 Mayıs 1994 tarihinde dünyaya gelen Edgar Ié, futbola alt yapısında başladı. Sırasıyla 15,17 ve 19 yaş takımı formalarını giyen 25 yaşındaki stoper buradan B'ye transfer oldu. Villarreal'e bedelsiz geçiş yapan Edgar'ın Portekiz'e dönüşü Belenenses ile oldu. Gösterdiği performansla Lille'in dikkatini çekti. Nantes'a kiralandı ve geçen sezonun ikinci yarısını orada geçirdi. Boyu 1.82'dir. Portekiz 'nda 1 kez forma giydi. Kariyerinde 150 karşılaşmaya çıktı ve 1 gol atıp 2 de asist yaptı.

Trabzonspor'un bonservisinin yarısını alacağı Edgar Miguel Ié'nin piyasa değeri de merak ediliyor. Yusuf Yazıcı'ya karşılık geleceği için önemli bir futbolcu bekleyen bordo mavililer; Transfermarkt'a bakarak değerini öğrenmek istiyor. Benin asıllı futbolcunun değeri 3 milyon 500 bin euro..

  1. 06.08.2019
  2. Güncelleme: 06.08.2019 14:59
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