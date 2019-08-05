Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Hikayemiz yarım kaldı!
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp rekoru kırarak Fransa'nın Lille takımına transfer olan Yusuf Yazıcı ile ilgili konuştu. Ağaoğlu, transferden duyduğu üzüntüyü dile getirirken, hikayelerinin yarım kaldığını belirtti.
Trabzonspor'da gündem Yusuf Yazıcı'nın Lille'e transferi... Başkan Ahmet ağaoğlu bu transferle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İşte başkanın o sözleri;
"Yusuf bizim için hikayenin başrol oyuncusuydu. Şu an hikayemiz yarım kaldı. Geçen sene paraya en ihtiyacımızın olduğu dönemde göndermedik. Bizim paraya ihtiyacımız yoktu ancak oyuncumuzun ısrarı, bu transferi bu noktaya getirdi."
'Yusuf Yazıcı'ya kırgın mısınız' sorusuna Ağaoğlu: "Gönlüm el vermese de verilen karara saygı duyuyorum. Biz işin duygusal tarafındayız. Ancak kırgınlık, küslük söz konusu değil. Bu ülkede futbola başlayıp, Avrupa'ya giden en yüksek rakam. Bunu da göz ardı edemeyiz."
"Yusuf, misyonunun bir kısmını tamamladı. Keşke hepsini tamamlasaydı. Ancak şunu açık ve net konuşacağım. Bizim hikayemiz tamamlanana kadar, takımımızdan hiçbir futbolcumuzu göndermeyi düşünmüyoruz."
- 05.08.2019
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Trabzonspor'un yeni golcüsü Alexander Sörloth coşkuyla karşılandı
Toplam 1
Yorum
dogrucu şu işe bak.1.94 boyunda yavaş kalas biri alınmış birde buna seviniyolar.gsaray babel gibi adam varken birde yanına falcao yu alıyor .
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
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