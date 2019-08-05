Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Hikayemiz yarım kaldı!

Trabzonspor'da gündem Yusuf Yazıcı'nın Lille'e transferi... Başkan Ahmet ağaoğlu bu transferle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte başkanın o sözleri;

"Yusuf bizim için hikayenin başrol oyuncusuydu. Şu an hikayemiz yarım kaldı. Geçen sene paraya en ihtiyacımızın olduğu dönemde göndermedik. Bizim paraya ihtiyacımız yoktu ancak oyuncumuzun ısrarı, bu transferi bu noktaya getirdi."

'Yusuf Yazıcı'ya kırgın mısınız' sorusuna Ağaoğlu: "Gönlüm el vermese de verilen karara saygı duyuyorum. Biz işin duygusal tarafındayız. Ancak kırgınlık, küslük söz konusu değil. Bu ülkede futbola başlayıp, Avrupa'ya giden en yüksek rakam. Bunu da göz ardı edemeyiz."

"Yusuf, misyonunun bir kısmını tamamladı. Keşke hepsini tamamlasaydı. Ancak şunu açık ve net konuşacağım. Bizim hikayemiz tamamlanana kadar, takımımızdan hiçbir futbolcumuzu göndermeyi düşünmüyoruz."