Sprint çalıştılar
Fırtına yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki çalışmada sprint antrenmanı gerçekleşti. Bordo-mavili oyuncular, dayanıklılık çalışmaları da yaptı. İdmana Lille ile anlaşmaya varan Yusuf Yazıcı da katıldı. Bordo-mavili oyuncular son kez birlikte idmana çıktıkları genç futbolcuya yakın ilgi gösterdi.
Avdijaj bir başka
Trabzonspor'un bu sezon kadrosuna kattığı Donis Avdijaj yeteneğiyle izleyenleri kendine hayran bırakıyor. Onu izleyenler "Ligi kasıp kavuracak bir oyuncu. Takıma müthiş bir hava katacaktır" yorumunu yapıyor.
Pereira farkı
Bordo-mavili ekibin tecrübeli sağ beki Joao Pereira tam bir profesyonel. 35 yaşındaki oyuncu maçtaki hırslı görüntüsünü idmanlara da taşıyor. Ünal Karaman "Sahada her şeyini veriyor. Onun için idman ya da resmi maç fark etmiyor. Her zaman işine konsantre. Gençler onu izlemeli" diye konuştu.
- 5.8.2019
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Toplam 1
Yorum
dogrucu şu işe bak.1.94 boyunda yavaş kalas biri alınmış birde buna seviniyolar.gsaray babel gibi adam varken birde yanına falcao yu alıyor .
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
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