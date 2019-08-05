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05 Ağustos 2019, Pazartesi
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Sprint çalıştılar

Sprint çalıştılar

Fırtına yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör yönetimindeki çalışmada sprint antrenmanı gerçekleşti. Bordo-mavili oyuncular, dayanıklılık çalışmaları da yaptı. İdmana Lille ile anlaşmaya varan Yusuf Yazıcı da katıldı. Bordo-mavili oyuncular son kez birlikte idmana çıktıkları genç futbolcuya yakın ilgi gösterdi.

YEni transfer İvanildo Fernandes kısa sürede kalitesini gösterdi. Sporting Lizbon'dan kiralanan 23 yaşındaki futbolcu, özellikle hava toplarını kimseye vermedi. Oyun kurmada da bir hayli başarılıydı.

Avdijaj bir başka
'un bu sezon kadrosuna kattığı Donis Avdijaj yeteneğiyle izleyenleri kendine hayran bırakıyor. Onu izleyenler "Ligi kasıp kavuracak bir oyuncu. Takıma müthiş bir hava katacaktır" yorumunu yapıyor.

Pereira farkı
Bordo-mavili ekibin tecrübeli sağ beki Joao Pereira tam bir profesyonel. 35 yaşındaki oyuncu maçtaki hırslı görüntüsünü idmanlara da taşıyor. "Sahada her şeyini veriyor. Onun için idman ya da resmi maç fark etmiyor. Her zaman işine konsantre. Gençler onu izlemeli" diye konuştu.
  1. 5.8.2019
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