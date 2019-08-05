Nwakaeme şov - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
05 Ağustos 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Nwakaeme şov

Nwakaeme şov

Nwakaeme şov

'un geçtiğimiz sezonki başarısında büyük pay sahibi olan bu yıla da damga vurmaya hazırlanıyor. Nijeryalı yıldız idmanlarda takımın en dikkat çeken ismi konumunda...

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonki başarısında büyük pay sahibi olan bu yıla da damga vurmaya hazırlanıyor. Nijeryalı yıldız sezon başı kamplarından sonra, Trabzon etabında da idmanların en çok göze çarpan ismi. Teknik direktör da Nijeryalı kanat oyuncusunun performansından bir hayli memnun.
  1. 5.8.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Nwakaeme şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN