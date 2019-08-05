Nwakaeme şov
Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonki başarısında büyük pay sahibi olan Anthony Nwakaeme bu yıla da damga vurmaya hazırlanıyor. Nijeryalı yıldız idmanlarda takımın en dikkat çeken ismi konumunda...
- 5.8.2019
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Toplam 1
Yorum
dogrucu şu işe bak.1.94 boyunda yavaş kalas biri alınmış birde buna seviniyolar.gsaray babel gibi adam varken birde yanına falcao yu alıyor .
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
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