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05 Ağustos 2019, Pazartesi
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Elveda evlat

Elveda evlat

Bordo-mavililer, Fransız kulübüyle 17.5 milyon euro artı bir sonraki satıştan yüzde 20 pay ve Edgar’ın gönderilmesinden gelecek paranın yüzde 50’si için anlaşmaya vardı. Kuzey’in oğlu için dün şehirde gözyaşları aktı

Çünkü ayrılmanın da vahşi bir tadı var, çünkü ayrılık da sevdaya dahil. Çünkü ayrılanlar hala sevgili..." Ünlü şair 'ın bu cümleleri tam da 'nın hayalleri için çok sevdiği 'undan koparak Lille'e transferini anlatıyor gibi. Giden de ağlıyor, kalan da... Kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen Yusuf Yazıcı, bunu Ahmet Ağaoğlu ile paylaşmıştı. Uzun pazarlıkların sonunda bordomavililer ile Lille, 17.5 milyon euro bonservis, sonraki satışından yüzde 20 pay ve Edgar'ın gönderilmesinden gelecek p aranın yüzde 50'si için anlaşmaya vardı.

ZEKİ SİNYALİ VERMİŞTİ
Edgar 6 milyon euro'ya Newcastle'a gidecek. Bu da Fırtına'nın kasasına 3 milyon euro daha geleceği anlamını taşıyor. Yusuf bu transferiyle ülkemizde yetişip yurt dışına transfer olan en pahalı oyuncu unvanını 'in elinden almış oldu. Bu arada kariyerini Lille'de sürdüren Zeki Çelik, 10 Haziran'da Milli Takım'ın İzlanda maçı yolculuğu öncesi Yusuf Yazıcı ile fotoğraf çektirip, bunu "Neden olmasın" notuyla paylaşmıştı. Yusuf Yazıcı da "İnşallah kardeşim" notunu düşmüştü. Genç yıldız "Trabzonspor'umu ve ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil edeceğim" dedi.

ÖMÜR AĞLATTI
Yusuf Yazıcı'nın gidişi sonrası bordo-mavili takımın oyuncuları da paylaşımlar yaptı. Abdülkadir Ömür, Sezen Aksu'nun "Gitme dur ne olursun. Gitme kal yalan söyledim. Doğru değil. Ayrılığa daha hiç hazır değilim. Aramızda yaşanacak, yarım kalan bir şeyler var" sözlerinin yer aldığı şarkıyı paylaştı. Videoyu çekerken içli bir sesle "Abi..." demesi boğazların düğümlenmesine sebep oldu. Abdülkadir Ömür bir de fotoğraf paylaşarak "Her şey için teşekkürler abicim. Bir gün aynı anda Trabzonspor forması giyme hayalimizi gerçekleştirdik. Şimdi daha büyük hayallerin için ayrılıyoruz. Yine buluşacağız. Allah yardımcın olsun abi" notunu düştü.

"HOŞÇAKAL RAKET"
Abdülkadir Parmak da Yusuf Yazıcı'nın ayrılması sonrasında şu mesajı paylaştı: "Seninle oynamak her zaman büyük keyifti kardeşim. Bizi oralarda çok iyi temsil edeceğini biliyorum. Sen bizim gururumuzsun. Hoşçakal raket"
Abdülkadir Ömür’den Yusuf Yazıcı’ya duygusal veda: Gitme dur!

  1. 5.8.2019
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