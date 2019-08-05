Elveda evlat
Bordo-mavililer, Fransız kulübüyle 17.5 milyon euro artı bir sonraki satıştan yüzde 20 pay ve Edgar’ın gönderilmesinden gelecek paranın yüzde 50’si için anlaşmaya vardı. Kuzey’in oğlu için dün şehirde gözyaşları aktı
ZEKİ SİNYALİ VERMİŞTİ
Edgar 6 milyon euro'ya Newcastle'a gidecek. Bu da Fırtına'nın kasasına 3 milyon euro daha geleceği anlamını taşıyor. Yusuf bu transferiyle ülkemizde yetişip yurt dışına transfer olan en pahalı oyuncu unvanını Cengiz Ünder'in elinden almış oldu. Bu arada kariyerini Lille'de sürdüren Zeki Çelik, 10 Haziran'da Milli Takım'ın İzlanda maçı yolculuğu öncesi Yusuf Yazıcı ile fotoğraf çektirip, bunu "Neden olmasın" notuyla paylaşmıştı. Yusuf Yazıcı da "İnşallah kardeşim" notunu düşmüştü. Genç yıldız "Trabzonspor'umu ve ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil edeceğim" dedi.
ÖMÜR AĞLATTI
Yusuf Yazıcı'nın gidişi sonrası bordo-mavili takımın oyuncuları da paylaşımlar yaptı. Abdülkadir Ömür, Sezen Aksu'nun "Gitme dur ne olursun. Gitme kal yalan söyledim. Doğru değil. Ayrılığa daha hiç hazır değilim. Aramızda yaşanacak, yarım kalan bir şeyler var" sözlerinin yer aldığı şarkıyı paylaştı. Videoyu çekerken içli bir sesle "Abi..." demesi boğazların düğümlenmesine sebep oldu. Abdülkadir Ömür bir de fotoğraf paylaşarak "Her şey için teşekkürler abicim. Bir gün aynı anda Trabzonspor forması giyme hayalimizi gerçekleştirdik. Şimdi daha büyük hayallerin için ayrılıyoruz. Yine buluşacağız. Allah yardımcın olsun abi" notunu düştü.
"HOŞÇAKAL RAKET"
Abdülkadir Parmak da Yusuf Yazıcı'nın ayrılması sonrasında şu mesajı paylaştı: "Seninle oynamak her zaman büyük keyifti kardeşim. Bizi oralarda çok iyi temsil edeceğini biliyorum. Sen bizim gururumuzsun. Hoşçakal raket"
- 5.8.2019
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Toplam 1
Yorum
dogrucu şu işe bak.1.94 boyunda yavaş kalas biri alınmış birde buna seviniyolar.gsaray babel gibi adam varken birde yanına falcao yu alıyor .
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
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