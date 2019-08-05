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05 Ağustos 2019, Pazartesi
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‘Bana olan desteğini tüm Türkiye biliyor’

‘Bana olan desteğini tüm Türkiye biliyor’

Genç kaleci da Galatasaray maçına atıfta bulunarak 'ya veda mesajı paylaştı. Arda, "Bana olan desteğini sadece ben değil bütün Türkiye biliyor. İyi ki seni tanıdım. Oralarda çok başarılı olacağını biliyorum. Yolun açık olsun abim" yazdı.

Trabzonspor'un Galatasaray ile oynadığı maça 'nın genç kaleci 'u teselli ettiği sahne damga vurmuştu. Arda da sosyal medya hesaplarına bu kareyi yükleyip "Bana olan desteğini sadece ben değil bütün Türkiye biliyor. İyi ki seni tanıdım. Oralarda çok başarılı olacağını biliyorum. Yolun açık olsun abim" yazdı.
  1. 5.8.2019
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