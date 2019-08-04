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04 Ağustos 2019, Pazar
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Yeni marş rekora doğru

Yeni marş rekora doğru

, için özel bir marş hazırlamıştı. Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından da paylaşılan bu marş kısa süre içerisinde 360 bin izlenmeye ulaştı.

Allame isimli ünlü rapçi , için özel bir marş hazırlamıştı. Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından da paylaşılan bu marş kısa süre içerisinde 360 bin izlenmeye ulaştı. Karadeniz ekibinin taraftarları da çok beğenilen marşın sözlerini hemen ezberledi.

  1. 4.8.2019
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