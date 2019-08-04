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04 Ağustos 2019, Pazar
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Son dakika: Golcü transferi 'a bildirildi!

Son dakika: Golcü transferi KAP'a bildirildi!

golcüsüne kavuştu... Bordo-Mavililer, transferi için görüşmelere başlandığını 'a bildirdi.

Trabzonspor'dan yapılan KAP açıklaması:

"'nin Kulübünün profesyonel oyuncusu 'un, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

  1. 04.08.2019
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