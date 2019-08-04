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04 Ağustos 2019, Pazar
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Hazır ol Ekuban

Hazır ol Ekuban

, maçı için Caleb Ekuban'ı özel olarak hazırlıyor. Ganalı oyuncusu, 3. ön eleme turu maçında forvet olarak sahaya sürmeyi planlayan deneyimli çalıştırıcı Ekuban ile yakından ilgileniyor.

Karadeniz ekibinin hocası , maçı için Caleb Ekuban'ı özel olarak hazırlıyor. Ganalı oyuncusu, 3. ön eleme turu maçında forvet olarak sahaya sürmeyi planlayan deneyimli çalıştırıcı Ekuban ile yakından ilgileniyor. Karaman "Sana güveniyorum. Kaliteni biliyorum. Bize Prag maçlarında büyük katkın olacak" sözleriyle onu motive ediyor.
  1. 4.8.2019
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