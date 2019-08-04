Hazır ol Ekuban
Ünal Karaman, Sparta Prag maçı için Caleb Ekuban'ı özel olarak hazırlıyor. Ganalı oyuncusu, Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçında forvet olarak sahaya sürmeyi planlayan deneyimli çalıştırıcı Ekuban ile yakından ilgileniyor.
- 4.8.2019
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
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Orta saha çöktü!
Toplam 1
Yorum
eray kadro geniş tutulmadı bir transferle iş bitti sanılıyor fb gs 3 4 forvet varken yedekte bile kalite varken sıradan bir takım olduk
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