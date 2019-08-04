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04 Ağustos 2019, Pazar
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Ağaoğlu da idmanı izledi

Ağaoğlu da idmanı izledi

Karadeniz ekibinin son antrenmanını başkan da takip etti. Ağaoğlu ve Karaman bir süre baş başa transfer konuştular.

Bordo-mavililer Sparta Prag maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Ünal Karaman özellikle idmanın taktik bölümüne büyük önem verdi. İstekleri doğrultusunda zaman zaman oyuncularını uyardı. Bu arada Karadeniz ekibinin antrenmanını başkan da takip etti. Ağaoğlu ve Karaman bir süre baş başa transfer konuştular.

Attığını vurdu
'un atıcılık takımı, Ateşli Türkiye Şampiyonası'nda başarılı sonuçlar aldı. Bordo-mavili sporcular Taha Şükrü Baltacı, Mehmet Salih yıldız ve yatarak ateş takımı birinci sırayı elde etti.
  1. 4.8.2019
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