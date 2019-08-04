Ağaoğlu da idmanı izledi
Karadeniz ekibinin son antrenmanını başkan Ahmet Ağaoğlu da takip etti. Ağaoğlu ve Karaman bir süre baş başa transfer konuştular.
Attığını vurdu
Trabzonspor'un atıcılık takımı, Ateşli Türkiye Şampiyonası'nda başarılı sonuçlar aldı. Bordo-mavili sporcular Taha Şükrü Baltacı, Mehmet Salih yıldız ve yatarak ateş takımı birinci sırayı elde etti.
- 4.8.2019
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
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Orta saha çöktü!
Toplam 1
Yorum
eray kadro geniş tutulmadı bir transferle iş bitti sanılıyor fb gs 3 4 forvet varken yedekte bile kalite varken sıradan bir takım olduk
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