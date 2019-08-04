Adebayor hazır
Bordo-mavililer, Sörloth’un ardından bir forvet daha alacak. Sturridge için bekleme sürerken, Adebayor hazır bekliyor. Fırtına tercih ettiği anda 35 yaşındaki golcü futbolcu imzayı atacak.
TALİBİ ÇOK
Karadeniz temsilcisinde Emmanuel Adebayor yaşı itibarıyla 29'luk Sturridge'nin ardında görülürken, Togolu yıldıza Ada'dan da önemli teklifler var. Premier Lig ekipleri Sheffield United, Watford ve West Ham United'ın 35 yaşındaki futbolcuyu, Ada'ya döndürme planları var. Adebayor ise kendisine en uygun teklifi bekliyor. Trabzonspor da sakatlık ve cezaları düşünerek forvet transferini fazla uzatmadan noktalamayı hedefliyor. Adebayor'un Süper Lig'i bilmesi ve rakip yarı alanda sürekli gezen bir santrafor olması teknik direktör Ünal Karaman'ın beğendiği özellikleri. Karaman, bir an önce ikinci forvet transferini bekliyor.
- 4.8.2019
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
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Orta saha çöktü!
Toplam 1
Yorum
eray kadro geniş tutulmadı bir transferle iş bitti sanılıyor fb gs 3 4 forvet varken yedekte bile kalite varken sıradan bir takım olduk
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