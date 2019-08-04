5 oyuncu kiraya
Karadeniz temsilcisinde ilk planda kadroda düşünülmeyen 5 futbolcu kiralık olarak gönderilecek.
Obi Mikel alışıyor
Nijeryalı yıldız, Afrika Kupası sonrası Trabzonspor'un antrenmanlarına katılmıştı. Obi Mikel idmanlarda hırsla çalışıyor. Teknik direktör Ünal Karaman da 32 yaşındaki oyuncunun idman performansında bir hayli memnun. Obi Mikel, Karaman'ın saha içindeki beyni olacak.
- 4.8.2019
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
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Orta saha çöktü!
Toplam 1
Yorum
eray kadro geniş tutulmadı bir transferle iş bitti sanılıyor fb gs 3 4 forvet varken yedekte bile kalite varken sıradan bir takım olduk
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