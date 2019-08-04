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04 Ağustos 2019, Pazar
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5 oyuncu kiraya

5 oyuncu kiraya

Karadeniz temsilcisinde ilk planda kadroda düşünülmeyen 5 futbolcu kiralık olarak gönderilecek.

Koray Kılınç, Kerem Baykuş, Nemanja Andjusic, Murat Cem Akpınar ve Arda Akbulut düzenli forma bulmaları için kiralanacak.

Obi Mikel alışıyor
Nijeryalı yıldız, Afrika Kupası sonrası 'un antrenmanlarına katılmıştı. Obi Mikel idmanlarda hırsla çalışıyor. Teknik direktör Ünal Karaman da 32 yaşındaki oyuncunun idman performansında bir hayli memnun. Obi Mikel, Karaman'ın saha içindeki beyni olacak.

  1. 4.8.2019
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