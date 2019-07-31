Adaletsiz CAS
Başkan Yardımcısı Bülbüloğlu, “Verdiğimiz 7-8 yıllık mücadeleyi örnek olarak anlatan CAS bir kez daha adaletsiz bir kurum olduğunu ortaya koydu” dedi.
ÖNÜMÜZÜ KAPATTILAR
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, CAS'ın kararına tepti gösterdi. Bülbüloğlu, "Gerçekten kendi bültenlerinde temiz futbol adına Trabzonspor'u örnek gösteren, verdiğimiz 7-8 yıllık mücadeleyi örnek olarak anlatan CAS'ın bu kararını anlamakta güçlük çekiyorum. Adaletsiz bir kurum olduklarını bir kez daha ortaya koydular. Bizim CAS'a gitme sebebimiz; FIFA'nın disiplin komitesi bizim kararımızı alsın incelesin, gerekli şeyi o baksın diyeydi. Bunu bile yapmayan bir kurum orası" dedi. Bülbüloğlu, bundan sonraki süreçle ilgili olarak, "FIFA, UEFA nezdinde önümüzü kapattı tamamen. Artık İsviçre yerel mahkemeleri belki ama onu değerlendirmemiz lazım avukatlarla ve başkanla" diye konuştu.
- 31.7.2019
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Kagawa’nın tek taliplisi Beşiktaş
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sek almayın beşiktaşı yedek lastik yaptı yazık 100 yıllık çınara
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XXX ALINDA GÖRELİM
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hagi10 10 bu 10 da diagne 20 milyon 4 tane sağlam adam. samatya ,falcao,banega,cuellar
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