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31 Temmuz 2019, Çarşamba
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Adaletsiz

Adaletsiz CAS

Başkan Yardımcısı Bülbüloğlu, “Verdiğimiz 7-8 yıllık mücadeleyi örnek olarak anlatan bir kez daha adaletsiz bir kurum olduğunu ortaya koydu” dedi.

Uluslararası (), 'un, 'nin şampiyon bitirdiği 2010- 11 sezonu hakkında yaptığı başvuruyu reddetti. CAS'tan yapılan açıklamaya göre Trabzonspor ile TFF, F.Bahçe ve FIFA arasındaki tahkim süreci tamamlandı. TFF'nin, F.Bahçe'nin şampiyon olduğu 2010-2011 sezonuna ilişkin şike davasında yöneticilere ceza verdiğinin hatırlatıldığı kararda, daha sonra Trabzonspor'un itirazda bulunduğu FIFA'nın da sürece müdahil olmadığı belirtildi. FIFA'nın, TFF'nin F.Bahçe kulübünü cezalandırmasına hükmetmesi veya doğrudan F.Bahçe aleyhine bir karar alması halinde dahi 2010-11 ikincisi Trabzon'un otomatikman şampiyon ilan edilmesi yönünde yasal bir dayanak bulunmadığı ifade edildi.

ÖNÜMÜZÜ KAPATTILAR
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, CAS'ın kararına tepti gösterdi. Bülbüloğlu, "Gerçekten kendi bültenlerinde temiz futbol adına Trabzonspor'u örnek gösteren, verdiğimiz 7-8 yıllık mücadeleyi örnek olarak anlatan CAS'ın bu kararını anlamakta güçlük çekiyorum. Adaletsiz bir kurum olduklarını bir kez daha ortaya koydular. Bizim CAS'a gitme sebebimiz; FIFA'nın disiplin komitesi bizim kararımızı alsın incelesin, gerekli şeyi o baksın diyeydi. Bunu bile yapmayan bir kurum orası" dedi. Bülbüloğlu, bundan sonraki süreçle ilgili olarak, "FIFA, nezdinde önümüzü kapattı tamamen. Artık İsviçre yerel mahkemeleri belki ama onu değerlendirmemiz lazım avukatlarla ve başkanla" diye konuştu.
  1. 31.7.2019
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