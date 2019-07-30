Sosa'dan bin Euro ceza
Trabzonspor'un Avusturya kampında takım arkadaşlarının sorunları ile yakından ilgilenen Arjantinli maestro Jose Sosa, antrenman ve yemek saatlerine geç kalan futbolculara ise 1000'er euro ceza kesti.
Fırtına'nın yeni transferi Yusuf Sarı, çok kısa sürede bordo-mavili taraftar ve camianın sevgisini kazandı. Marsilya'dan alınan 20 yaşındaki sağ kanat, Avusturya kampında maçlarda jeneriklere geçecek birbirinden güzel 2 gole imza attı. Rakiplerin başını döndüren 'öldürücü' çalımlar atan Yusuf Sarı, gelecek adına Trabzonspor için çok iyi işler yapacağının sinyalini veriyor. Taraftarlar onu Hollanda efsanesi 'Robben'e benzetiyor.
- 30.7.2019
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
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Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
Sosa'dan bin Euro ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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