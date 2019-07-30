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30 Temmuz 2019, Salı
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Robben Yusuf

Robben Yusuf

'un yeni transferi , çok kısa sürede bordo-mavili taraftar ve camianın sevgisini kazandı. Taraftarlar, Marsilya'dan transfer edilen sağ kanat için Robben benzetmesi yapıyor.

Trabzonspor'un yeni transferi , çok kısa sürede bordo-mavili taraftar ve camianın sevgisini kazandı. Marsilya'dan alınan 20 yaşındaki sağ kanat, Avusturya kampında maçlarda jeneriklere geçecek birbirinden güzel 2 gole imza attı. Rakiplerin başını döndüren 'öldürücü' çalımlar atan Yusuf Sarı, gelecek adına için çok iyi işler yapacağının sinyalini veriyor. Taraftarlar onu Hollanda efsanesi 'Robben'e benzetiyor.
  1. 30.7.2019
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