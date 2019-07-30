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30 Temmuz 2019, Salı
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Prag geriden geldi: 2-2

Prag geriden geldi: 2-2
Avrupa Ligi 3. eleme turunda 'un rakibi , Çekya Ligi'nde Budojevice ile 2-2 berabere kaldı. 2-0 geriye düşen Prag, Kanga ve Tetteh'in sayıları ile bir puan aldı. Prag, 3 hafta sonunda 7. sırada
  1. 30.7.2019
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