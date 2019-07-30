Kim bu 10 numara!
Trabzonspor'un 10 günlük Avusturya kampı sona erdi. Trabzonspor'u Avusturya'da yalnızca gurbetçiler değil yerel halk da yakından takip etti. Abdülkadir Ömür ise futbolseverlerde iz bıraktı.
20 milyon çok az
Bir Avusturyalı taraftar, Abdülkadir Ömür'e 20 milyon euro'luk teklif geldiğini öğrenince, "O para çok az çok daha fazlasını eder" yorumunda bulundu. Bu arada Trabzonspor'un hazırlık maçını sadece taraftarlar değil Avusturya'da kamp yapan birçok takımın scout ekibi de yakından takip etti. Scout ekiplerinin beğendiği isimler arasında Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra Abdulkadir Parmak ve Uğurcan Çakır'ın da olduğu öğrenildi.
- 30.7.2019
- Gelenek sürdü: 1-1 | Nasıl oynadılar?
- Fatih Terim'in Avusturya kampı raporu belli oldu!
- Son dakika Fenerbahçe haberi: Yönetim yüz yüze görüşecek! Yıldız isim Kanarya'ya
- Yıldız futbolcudan Galatasaray'a mesaj! "Gelmeye hazırım"
- Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'ın gündemindeki Nainggolan için flaş açıklama
-
Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
-
Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
-
Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
Kim bu 10 numara! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.