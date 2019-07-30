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30 Temmuz 2019, Salı
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Hoş geldin Mikel

Hoş geldin Mikel

, dünya yıldızı transferine kavuştu. Bordo-mavililer'in transfer ettiği , Afrika Kupası sonrası tatilini tamamlayıp Trabzon'a geldi. Taraftarlar, Mikel'i havalimanında karşılaştı.

Bordo-mavili kulübün dünyaca ünlü yeni transferi dün Türkiye'ye geldi. 19.00'da İstanbul'a inen 32 yaşındaki ön libero, taraftarlarla fotoğraf çekildi. Mikel saat 22.00 sıralarında Trabzon'a ayak bastı ve atkısıyla objektiflere poz verdi. Bugün sağlık kontrolünden geçecek Nijeryalı futbolcu takım çalışmalara katılacak. Mikel, Nijerya ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele ettiği için ekstra izin almıştı. Yıldız futbolcu, bordo-mavililer ile 2+1 yıllık resmi sözleşme imzalamıştı.
  1. 30.7.2019
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