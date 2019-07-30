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30 Temmuz 2019, Salı
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Formalar rekora koşuyor

Formalar rekora koşuyor

Yöreye özgü "Keşan" motiflerinin işlendiği özel tasarımlı formalar, bordo mavili taraflarca büyük beğeni kazanmış durumda.

, yeni sezonda 3'üncü forması olan gri formadan, satışa sunulduğu ilk günlerde yaklaşık 23 bin adet satarak rekor bir rakama ulaştı

Kombine çağrısı
Sezonun açılmasına 2 hafta bir süre kalırken, şu ana kadar yaklaşık 14 bin kombine satıldığı öğrenildi. Her geçen gün bu rakamın artması beklenirken, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları da buradan büyük bir gelir bekliyor. Yönetim, taraftara 'kombine' çağrısı yapıyor.
  1. 30.7.2019
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