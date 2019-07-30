Formalar rekora koşuyor
Yöreye özgü "Keşan" motiflerinin işlendiği özel tasarımlı formalar, bordo mavili taraflarca büyük beğeni kazanmış durumda.
Kombine çağrısı
Sezonun açılmasına 2 hafta bir süre kalırken, şu ana kadar yaklaşık 14 bin kombine satıldığı öğrenildi. Her geçen gün bu rakamın artması beklenirken, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları da buradan büyük bir gelir bekliyor. Yönetim, taraftara 'kombine' çağrısı yapıyor.
- 30.7.2019
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
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Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
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