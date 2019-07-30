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30 Temmuz 2019, Salı
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Forma sponsoru oluyor

Forma sponsoru Vestel oluyor

yönetimi, Futbol A Takımı forması göğüs sponsorluğu için firması ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Kulübü'nden KAP'a yapılan bildirimde, "Şirketimiz ile Şirketler Grubu arasında Forma Göğüs Sponsorluğu konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur" denildi. Bilindiği gibi, Karadeniz ekibinin QNB ile sponsorluk
  1. 30.7.2019
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