Sturridge nöbeti
Trabzonspor’da yönetim, İngiliz yıldızı Daniel Sturridge'i getirmek için çalışıyor. Taraftarlarsa heyecanla 29 yaşındaki golcü oyuncunun yolunu gözlüyor
Boston'da kamp kuran idareci Sertaç Güven transferi noktalamak için gecesini gündüzüne katıyor. 29 yaşındaki forvet oyuncusuna teklifini yapan Trabzonspor'da taraftarlar da heyecanlı. Sabahın erken saatlerine kadar İngiliz yıldızdan gelecek transfer müjdesi için nöbette bekliyorlar. Obi Mikel de eski takım arkadaşını ikna için devrede.
- 29.7.2019
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
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Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
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