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29 Temmuz 2019, Pazartesi
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Sturridge nöbeti

Sturridge nöbeti

’da yönetim, İngiliz yıldızı 'i getirmek için çalışıyor. Taraftarlarsa heyecanla 29 yaşındaki golcü oyuncunun yolunu gözlüyor

transferiyle piyasayı sarsan bordo-mavililer bir büyük ismi daha bitirmek için uğraş veriyor. 'da yönetim 'yi almak için çabalıyor.

Boston'da kamp kuran idareci Sertaç Güven transferi noktalamak için gecesini gündüzüne katıyor. 29 yaşındaki forvet oyuncusuna teklifini yapan Trabzonspor'da taraftarlar da heyecanlı. Sabahın erken saatlerine kadar İngiliz yıldızdan gelecek transfer müjdesi için nöbette bekliyorlar. Obi Mikel de eski takım arkadaşını ikna için devrede.
  1. 29.7.2019
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