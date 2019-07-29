Parma’dan özel tebrik
Trabzonspor'un önceki gün hazırlık maçı oynadığı Parma, Trabzonspor’un meşhur gri forma tanıtımını övenler arasına katıldı. İtalyan temsilcisi, Twitter’a Karadeniz ekibinin tanıtım videosunu koydu, “Trabzonspor’u bu muhteşem video için tebrik ederiz, futbol tam da bu duygulardan ibaret! Sizlere gelecek sezon için başarılar dileriz!” notunu düştü.
Hazırlık maçında Trabzonspor, Parma ile 2-2 berabere kalırken Joao Pereira'nın attığı gol izlenme rekorları kırıyor. Bordo-mavililerin, Portekizli sağ beki rakibini geçtikten sonra müthiş bir 'trivela' ile topu 90'a yolladı. Avrupa'nın ünlü spor siteleri 35 yaşındaki futbolcunun harika golünün videosunu paylaşıp, Pereira'yı övdü. Oyunuyla da alkışı topladı.
İdmanlar tam gaz
Avrupa Ligi'nde 8 Ağustos'ta Sparta Prag ile karşılaşacak Karadeniz Fırtınası, bu mücadelenin hazırlıklarına devam ediyor. Trabzonspor dün de Avusturya'da çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki idmanda bordo-mavili oyuncular, sprint ve dayanıklılık antrenmanı gerçekleştirdi.
- 29.7.2019
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
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Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
Parma’dan özel tebrik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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