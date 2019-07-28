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28 Temmuz 2019, Pazar
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bayrağının altında taraftarlardan meşale şov

Trabzonspor bayrağının altında taraftarlardan meşale şov

taraftarının ’de bir araya geldiği ‘Bir Meşale De Sen Yak’ etkinliğine ’daki taraftarlar, Akyazı’da bulunan 61 metre uzunluğundaki Trabzonspor bayrağının bulunduğu alandan destek verdi.

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonuna iddialı bir şekilde hazırlanan 'da, yönetimin organize ettiği ve 'de gerçekleştirilen 'Bir Meşale De Sen Yak' etkinliğinde çok sayıda taraftar bir araya geldi. üzerinden haberleşerek toplanan bordo-mavili taraftar, etkinliğe 'daki dev Trabzonspor bayrağının bulunduğu alandan meşalelerle destek verdi.

Yönetimin, yalnızca için organize ettiği etkinlik için şarkıcı Seren Uzun, sosyal medya hesabından, '#Trabzonsporiçin1meşaledesenyak' etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Bugün saat 21.00'da Trabzon/Akyazı'da Trabzonspor bayrağı altında buluşuyoruz. Sen de meşaleni al gel" çağrısında bulundu.
Paylaşıma destek veren çok sayıda taraftar ellerindeki meşalelerle belirlenen saatte bayrağın olduğu noktada bir araya geldi. Trabzonspor taraftarların, aynı anda bordo ve mavi renkteki meşaleleri yaktığı etkinlikte coşkulu görüntüler ortaya çıktı. Taraftarlar, takımları lehine attıkları tezahüratların ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

  1. 28.07.2019
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