Trabzonspor bayrağının altında taraftarlardan meşale şov
Trabzonspor taraftarının İstanbul Sütlüce’de bir araya geldiği ‘Bir Meşale De Sen Yak’ etkinliğine Trabzon’daki taraftarlar, Akyazı’da bulunan 61 metre uzunluğundaki Trabzonspor bayrağının bulunduğu alandan destek verdi.
2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonuna iddialı bir şekilde hazırlanan Trabzonspor'da, yönetimin organize ettiği ve İstanbul Sütlüce'de gerçekleştirilen 'Bir Meşale De Sen Yak' etkinliğinde çok sayıda taraftar bir araya geldi. Sosyal medya üzerinden haberleşerek toplanan bordo-mavili taraftar, etkinliğe Trabzon'daki dev Trabzonspor bayrağının bulunduğu alandan meşalelerle destek verdi.
Yönetimin, yalnızca İstanbul için organize ettiği etkinlik için şarkıcı Seren Uzun, sosyal medya hesabından, '#Trabzonsporiçin1meşaledesenyak' etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Bugün saat 21.00'da Trabzon/Akyazı'da Trabzonspor bayrağı altında buluşuyoruz. Sen de meşaleni al gel" çağrısında bulundu.
Paylaşıma destek veren çok sayıda taraftar ellerindeki meşalelerle belirlenen saatte bayrağın olduğu noktada bir araya geldi. Trabzonspor taraftarların, aynı anda bordo ve mavi renkteki meşaleleri yaktığı etkinlikte coşkulu görüntüler ortaya çıktı. Taraftarlar, takımları lehine attıkları tezahüratların ardından olaysız bir şekilde dağıldı.
- 28.07.2019
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
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Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
Trabzonspor bayrağının altında taraftarlardan meşale şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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