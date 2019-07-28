Sturridge'e yakın markaj
Trabzonspor yılın ‘transfer bombasını’ patlatmak için uğraşıyor. Güven, yıldız forvet Sturridge’i ikna etmek için gece-gündüz çalışıyor. Camia heyecanla İngiliz golcünün, bordo-mavili formayı giymesini bekliyor
ATTIKÇA KAZANACAK
Bordo-mavililer, Daniel Sturridge'ye yıllık 1.5 milyon euro önerdi. İngiliz yıldıza sunulan önerideki asıl para, bonuslarda yatıyor. Trabzonspor, 29 yaşındaki futbolcuyu resmen renklerine katabilirse alacağı performansa göre para ödeyecek. Karadeniz ekibi Anthony Nwakaeme'de benzer taktiği uygulamıştı. Gol ve asist toplamı belli bir rakama ulaşınca Nijeryalı yıldıza ekstra bonus ödemişti. Sturridge de, Trabzonspor'da goller atıp, asistler yaptıkça parası katlanacak. Ayrıca imza parası da olacak. Tecrübeli golcü 1.5 milyon euro garanti ücretin üzerine bonuslarla ciddi miktarda para koyacak.
MEŞHUR GOL SEVİNCİ KUZENLERDEN KALMA
Daniel Sturridge attığı gollerden sonra kendine has bir şekilde dans ediyor. Tecrübeli oyuncu, kuzenleriyle birlikte uydurduğu bu dansı her golünden sonra tekrarlıyor. Öyle ki onun attığı gollerden sonra tüm tribünler benzer şekilde dans etmeye çalışıyor.?
ADEBAYOR DA GELEBİLİR
Trabzonspor, Daniel Sturridge'den müjdeli haberi beklerken olumsuz bir duruma karşılık Emmanuel Adebayor ile de dirsek temasını koparmış değil. Bordo-mavililer daha önceden anlaşmaya vardığı Togolu yıldızı şimdilik bekletiyor. Kaynak oluşması durumunda ise rüya senaryo hazır: Hem Sturridge hem de Adebayor transfer edilecek.?
Yunus Emre SEL
- 28.7.2019
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Bir hedefimiz var
Toplam 1
Yorum
GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
Toplam 1
Yorum
şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
Toplam 1
Yorum
baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
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