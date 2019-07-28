Büyük kutlama
Trabzonspor'un kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bugün İstanbul'da büyük bir kutlama var. "Trabzonspor İçin 1 Meşale de Sen Yak" organizasyonuna yönetim kurulu üyeleri de katılacak. Taraftarlar 15.00'te toplanmaya başlayacak. Sütlüce sahilde meşaleler saat 21.00'de yanacak.
Salih bekliyor
Karadeniz kibinin 17 yaşındaki transferi Salih Kavrazlı'nın lisans sorunu henüz çözülmedi. Transferinin üzerinden 38 gün geçmesine rağmen daha lisansı çıkmadı. Ancak Altınordu'nun 2019-20 sezonunda Salih'in ismini kadrodan çıkarması sorunun çözüme yaklaştığı şeklinde yorumlandı.
Formalar kapışılıyor
Bordo-mavili kulübün yeni sezon formalarına ilgi her geçen gün artıyor. Özellikle gri forma tanıtımının dünyada büyük yankı getirmesinin ardından TS Club'lar dolup taşıyor. Yönetim, 150 bin hedeflerini yakalayacaklarını belirtiyor.
Ekuban güçleniyor
Lig sonrası Afrika Kupası oynayan Caleb Ekuban, Trabzonspor'un kampına gecikmeli katılmıştı. Ganalı oyuncu, güç antrenmanlarını sürdürüyor. Ünal Karaman yakından izliyor.
- 28.7.2019
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Bir hedefimiz var
Toplam 1
Yorum
GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
Toplam 1
Yorum
şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
Toplam 1
Yorum
baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
Büyük kutlama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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