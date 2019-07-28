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28 Temmuz 2019, Pazar
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Büyük kutlama

Büyük kutlama

'un kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bugün İstanbul'da büyük bir kutlama var. "Trabzonspor İçin 1 Meşale de Sen Yak" organizasyonuna yönetim kurulu üyeleri de katılacak. Taraftarlar 15.00'te toplanmaya başlayacak. Sütlüce sahilde meşaleler saat 21.00'de yanacak.

Trabzonspor'un kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bugün İstanbul'da büyük bir kutlama var. " İçin 1 Meşale de Sen Yak" organizasyonuna yönetim kurulu üyeleri de katılacak. Taraftarlar 15.00'te toplanmaya başlayacak. Sütlüce sahilde meşaleler saat 21.00'de yanacak.

Salih bekliyor
Karadeniz kibinin 17 yaşındaki transferi Salih Kavrazlı'nın lisans sorunu henüz çözülmedi. Transferinin üzerinden 38 gün geçmesine rağmen daha lisansı çıkmadı. Ancak Altınordu'nun 2019-20 sezonunda Salih'in ismini kadrodan çıkarması sorunun çözüme yaklaştığı şeklinde yorumlandı.

Formalar kapışılıyor
Bordo-mavili kulübün yeni sezon formalarına ilgi her geçen gün artıyor. Özellikle gri forma tanıtımının dünyada büyük yankı getirmesinin ardından TS Club'lar dolup taşıyor. Yönetim, 150 bin hedeflerini yakalayacaklarını belirtiyor.

Ekuban güçleniyor
Lig sonrası Afrika Kupası oynayan Caleb Ekuban, Trabzonspor'un kampına gecikmeli katılmıştı. Ganalı oyuncu, güç antrenmanlarını sürdürüyor. yakından izliyor.

  1. 28.7.2019
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