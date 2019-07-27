Tarif edilemez

Trabzonspor'da 61 numaralı formanın yeni sahibi olan Abdülkadir Parmak, büyük heyecan yaşıyor. Hoffenheim ile oynanan hazırlık maçında ilk kez 61 numaralı formayı giyen Parmak, oyununu bir golle süsledi.

Gökdeniz Karadeniz ile başlayan 61 numara furyası Yattara, Zeki Yavru, Abdülkadir Ömür ile sürdü ve son olarak Abdulkadir Parmak'a geçti. 61 numarayı Hoffenheim ile oynanan ve 3-3 biten hazırlık müsabakasında ilk kez giyen Parmak, yeni forma numarası ile de golle tanıştı. 24 yaşındaki orta saha, "Bu çok güzel bir mutluluk ama bunu tarifini anlatmak çok zor. İnşallah bu formanın hakkını vermek için elimden geleni yapacağım. Daha çok çalışacağım" diye konuştu.

