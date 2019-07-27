Prag maçına hazır
Trabzonspor'da Caleb Ekuban'a kampa katıldığı günden beri yükleme yapılıyor. Golcü oyuncu, 8 Temmuz'da oynanacak olan Sparta Prag maçına kadar tam hazır hale getirilecek.
- 27.7.2019
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Bir hedefimiz var
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GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
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şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
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baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
Prag maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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