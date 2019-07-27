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27 Temmuz 2019, Cumartesi
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Prag maçına hazır

Prag maçına hazır

'da Caleb Ekuban'a kampa katıldığı günden beri yükleme yapılıyor. Golcü oyuncu, 8 Temmuz'da oynanacak olan maçına kadar tam hazır hale getirilecek.

Santrfor Caneb Ekuban'a kampa katıldığı günden itibaren yoğun bir yükleme yapılıyor. İzin gününde dahi çalışan 25 yaşındaki futbolcu, 8 Temmuz'da oynanacak olan maçına kadar tam hazır hale getirilecek. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele ettiği için form durumu iyi olan oyuncunun takıma adaptasyonun kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.
  1. 27.7.2019
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