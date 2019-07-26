Helal sana Onazi
Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Ogenyi Onazi, satın aldığı 161 formanın 100'ünü taraftarlara dağıttı. 61 formayı arkadaşlarına gönderen Onazi, Trabzon taraftarlarına teşekkür etti.
- 26.7.2019
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Bir hedefimiz var
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GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
Toplam 1
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şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
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baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
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