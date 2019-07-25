Yusuf’a özel motivasyon
Uzun süredir Fransa temsilcisi Lille'e gitmesi gündemde olan ancak bu transferin gerçekleşmemesi nedeniyle takımla birlikte Avusturya kampına dahil olan Yusuf Yazıcı ile teknik ekip yakından ilgileniyor.
- 25.7.2019
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Trabzonspor forma tanıtımıyla dünyayı kendine hayran bıraktı
Toplam 1
Yorum
Yılmaz yazıcı Galatasaray taraftarıyım.Son yıllarda Trabzonspor ile maçlarımız çok çekişmeli geçiyor :) ve bundan memnun değilim ama reklam filmi muhteşem
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Açık artırma ile satacağım
Toplam 1
Yorum
HASAN KILIÇARSLAN BAŞKANIM SATMA. GURUR MÜZEMİZE KOY.
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2 bin 650 forma şartı
Toplam 3
Yorum
Hasan KILIÇARSLAN En büyük başkan bizim başkan bizim başkan. Tarih seni altın harflerle yazacak.
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