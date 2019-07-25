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25 Temmuz 2019, Perşembe
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Yusuf’a özel motivasyon

Yusuf’a özel motivasyon

Uzun süredir temsilcisi Lille'e gitmesi gündemde olan ancak bu transferin gerçekleşmemesi nedeniyle takımla birlikte kampına dahil olan ile teknik ekip yakından ilgileniyor.

Uzun süredir temsilcisi Lille'e gitmesi gündemde olan ancak bu transferin gerçekleşmemesi nedeniyle takımla birlikte kampına dahil olan ile teknik ekip yakından ilgileniyor. Teknik direktör , her fırsatta bire bir görüştüğü 22 yaşındaki 10 numaranın motivasyonunu artırmaya çalışıyor.
  1. 25.7.2019
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