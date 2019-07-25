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25 Temmuz 2019, Perşembe
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Hoffenheim - CANLI

Hoffenheim - Trabzonspor CANLI

Almanya'nın Hoffenheim takımıyla Bad Wimsbach kasabasında karşılaşıyor. TSİ 20.00'de başlayan karşılaşmayı FOTOMAC.COM.TR'den CANLI olarak takip edebilirsiniz.

sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor.

Bordo-mavili ekip, kampın 2. hazırlık maçında bugün Almanya'nın Hoffenheim takımıyla Bad Wimsbach kasabasında karşılaşıyor.

Linz kentinde 20 Temmuz'da kampa giren Trabzonspor, genç oyunculardan oluşan bir kadroyla çıktığı ilk hazırlık maçında Macaristan'ın Haladas ekibi ile golsüz berabere kalmıştı.

Bordo-mavililer, 27 Temmuz'da İtalya'nın Parma, 29 Temmuz'da da Verona takımı ile karşılaşacak ve bu maçın ardından Trabzon'a dönecek.

Trabzonsporlu oyuncular, 2 günlük iznin ardından UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sparta Prag ile yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.


TRABZONSPOR 11:

Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, A. Dursun, A. Parmak, Sosa, Yusuf Yazıcı, A. Ömür, Nwakaeme, Muhammet Akpınar

YEDEKLER

Arda, Erce, Azat, Serkan, Ahmet Baha, Cafer, Behlül, Yusuf Sarı, Kerem, A. Eren, Koray, K. Ahmet, Doğan, M. Cem, A. Canbaz, Avdijaj, Andusic

  1. 25.07.2019
  2. Güncelleme: 25.07.2019 20:09
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