Hoffenheim - Trabzonspor CANLI
Trabzonspor Almanya'nın Hoffenheim takımıyla Bad Wimsbach kasabasında karşılaşıyor. TSİ 20.00'de başlayan karşılaşmayı FOTOMAC.COM.TR'den CANLI olarak takip edebilirsiniz.
Trabzonspor sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor.
Bordo-mavili ekip, kampın 2. hazırlık maçında bugün Almanya'nın Hoffenheim takımıyla Bad Wimsbach kasabasında karşılaşıyor.
Linz kentinde 20 Temmuz'da kampa giren Trabzonspor, genç oyunculardan oluşan bir kadroyla çıktığı ilk hazırlık maçında Macaristan'ın Haladas ekibi ile golsüz berabere kalmıştı.
Bordo-mavililer, 27 Temmuz'da İtalya'nın Parma, 29 Temmuz'da da Verona takımı ile karşılaşacak ve bu maçın ardından Trabzon'a dönecek.
Trabzonsporlu oyuncular, 2 günlük iznin ardından UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sparta Prag ile yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.
TRABZONSPOR 11:
Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, A. Dursun, A. Parmak, Sosa, Yusuf Yazıcı, A. Ömür, Nwakaeme, Muhammet Akpınar
YEDEKLER
Arda, Erce, Azat, Serkan, Ahmet Baha, Cafer, Behlül, Yusuf Sarı, Kerem, A. Eren, Koray, K. Ahmet, Doğan, M. Cem, A. Canbaz, Avdijaj, Andusic
- 25.07.2019
- Güncelleme: 25.07.2019 20:09
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Bir hedefimiz var
Toplam 1
Yorum
GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
Toplam 1
Yorum
şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
Toplam 1
Yorum
baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
Hoffenheim - Trabzonspor CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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