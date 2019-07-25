Nwakaeme yine formda
Geçen sezon ligde gol (10) ve asistleriyle (10) takıma en çok katkı sağlayan isimlerin başında yer alan Anthony Nwakaeme, Avusturya kampındaki performansıyla da dikkat çekiyor.
Geçen sezon ligde gol (10) ve asistleriyle (10) takıma en çok katkı sağlayan isimlerin başında yer alan Anthony Nwakaeme, Avusturya kampındaki performansıyla da dikkat çekiyor. Antrenmanlarda oldukça azimli ve neşeli görülen 30 yaşındaki hücumcu, yeni sezon öncesi hazır bir görüntü veriyor. Avusturya kampında bulunan Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun yanı sıra teknik direktör Ünal Karaman da her fırsatta Nijeryalı oyuncuyu tebrik ederek ona moral veriyor.
BAŞKAN TAKİPTE
Başkan Ahmet Ağaoğlu, yeni sezona Avusturya'nın Linz şehrinde hazırlanan bordo-mavili takımı yalnız bırakmayarak, teknik heyeti ve futbolcuları gelecek sezona motive ediyor. İdman kaçırmayan Ağaoğlu teknik heyete, futbolculara ve taraftarlara yaklaşımıyla dikkat çekiyor.
- 25.7.2019
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Trabzonspor forma tanıtımıyla dünyayı kendine hayran bıraktı
Toplam 1
Yorum
Yılmaz yazıcı Galatasaray taraftarıyım.Son yıllarda Trabzonspor ile maçlarımız çok çekişmeli geçiyor :) ve bundan memnun değilim ama reklam filmi muhteşem
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Açık artırma ile satacağım
Toplam 1
Yorum
HASAN KILIÇARSLAN BAŞKANIM SATMA. GURUR MÜZEMİZE KOY.
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2 bin 650 forma şartı
Toplam 3
Yorum
Hasan KILIÇARSLAN En büyük başkan bizim başkan bizim başkan. Tarih seni altın harflerle yazacak.
Nwakaeme yine formda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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