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25 Temmuz 2019, Perşembe
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"Daha çok çalışacağız"

"Daha çok çalışacağız"

, gol noktalarında daha çok çalışmaları gerektiğini söyledi.

, gol noktalarında daha çok çalışmaları gerektiğini söyledi. kampında oynan ilk hazırlık maçında da bordo- mavililerin 3 topunun direkten dönmesini yorumlayan Karaman, "Sonuçta saha içerisinde mücadele veriyoruz. Gol olsun diye çaba sarf ediyorsunuz ama bir talihsizliğimiz var gibi. Biraz daha çalışacağız, biraz daha gayret edeceğiz o direklerden içeriye atmaya çalışacağız. İnşallah da başarırız" diye konuştu.
  1. 25.7.2019
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