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25 Temmuz 2019, Perşembe
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1 gün önce dönecekler

1 gün önce dönecekler

Fırtına'nın daha önce tarihleri arasında yapılması planlanan kampı, 1 gün önce tamamlanacak.

Fırtına'nın daha önce tarihleri arasında yapılması planlanan kampı, 1 gün önce tamamlanacak. Ajman Club sınavının iptal edilmesinin ardından kamptaki hazırlık maçı sayısı 4'e inen bordo-mavililer, 27 Temmuz'da 'nın Parma, 'da da yine İtalya ekibi Verona ile karşılaşacak. Önceki planlamaya göre 30 Temmuz'da Avusturya'dan ayrılmayı düşünen bordo-mavililer, 29 Temmuz'da Verona ile oynayacağı hazırlık maçının ardından aynı gün 23.30'da 'a dönecek.

KAMP SONRASI İZİN
Bordo-mavili futbolcular, Avusturya kampından sonra 2 gün izin yapacak. Ardında da Avrupa Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda ile oynayacakları maçın hazırlıklarına Trabzon'da başlayacaklar.

  1. 25.7.2019
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