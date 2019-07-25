1 gün önce dönecekler
Fırtına'nın daha önce 20-30 Temmuz tarihleri arasında yapılması planlanan Avusturya kampı, 1 gün önce tamamlanacak.
Fırtına'nın daha önce 20-30 Temmuz tarihleri arasında yapılması planlanan Avusturya kampı, 1 gün önce tamamlanacak. Ajman Club sınavının iptal edilmesinin ardından kamptaki hazırlık maçı sayısı 4'e inen bordo-mavililer, 27 Temmuz'da İtalya'nın Parma, 29 Temmuz'da da yine İtalya ekibi Verona ile karşılaşacak. Önceki planlamaya göre 30 Temmuz'da Avusturya'dan ayrılmayı düşünen bordo-mavililer, 29 Temmuz'da Verona ile oynayacağı hazırlık maçının ardından aynı gün 23.30'da Trabzon'a dönecek.
KAMP SONRASI İZİN
Bordo-mavili futbolcular, Avusturya kampından sonra 2 gün izin yapacak. Ardında da Avrupa Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda Sparta Prag ile oynayacakları maçın hazırlıklarına Trabzon'da başlayacaklar.
- 25.7.2019
-
Trabzonspor forma tanıtımıyla dünyayı kendine hayran bıraktı
Toplam 1
Yorum
Yılmaz yazıcı Galatasaray taraftarıyım.Son yıllarda Trabzonspor ile maçlarımız çok çekişmeli geçiyor :) ve bundan memnun değilim ama reklam filmi muhteşem
-
Açık artırma ile satacağım
Toplam 1
Yorum
HASAN KILIÇARSLAN BAŞKANIM SATMA. GURUR MÜZEMİZE KOY.
-
2 bin 650 forma şartı
Toplam 3
Yorum
Hasan KILIÇARSLAN En büyük başkan bizim başkan bizim başkan. Tarih seni altın harflerle yazacak.
1 gün önce dönecekler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.