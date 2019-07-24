Roma'nın yıldızı Trabzonspor'da! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
24 Temmuz 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Roma'nın yıldızı Trabzonspor'da!

'nın yıldızı 'da!

Roma'nın yıldızı Trabzonspor'da!

, aradığı forvet oyuncusunu 'da buldu. Bordo-mavili ekip, 'nın Çekyalı forveti 'i satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Yeni sezon öncesi çalışmalarına devam eden 'da forvet transferinde sıcak saatler yaşanıyor. Bordo-mavili ekip, 'nın Çekyalı forveti için oyuncunun kulübüne satın alma opsiyonlu kiralık teklifinde bulundu. Roma'nın bu teklifi kabul ettiği ve oyuncunun önümüzdeki günlerde imza için 'ye geleceği öğrenildi. Trabzonspor, 'nde oynayacağı ön eleme karşılaşmalarının kadrosuna Patrick Schick'in ismini de yazdırmak istiyor. Bu bağlamda ekibi, transferi en kısa sürede resmiyete kavuşturacak. Trabzonspor'un Patrick Schick ile birlikte bir forvet daha transfer etmesi bekleniyor.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi ön eleme turundaki rakibi altyapısından yetişen Schick, Takımı'nın genç yaş kategorilerinin tamamında forma giydi. 2018 yılında Sampdoria'dan Roma'ya transfer olan genç oyuncu, geçtiğimiz sezon başkent ekibinin formasıyla 32 maçta 5 gol atıp 3 asist yapma başarısı gösterdi. Patrick Schick'in Çekya formasıyla ise 17 maçta 7 golü bulunuyor.


Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi ön eleme turundaki rakibi Sparta Prag altyapısından yetişen Schick, Çekya Milli Takımı'nın genç yaş kategorilerinin tamamında forma giydi. 2018 yılında Sampdoria'dan Roma'ya transfer olan genç oyuncu, geçtiğimiz sezon başkent ekibinin formasıyla 32 maçta 5 gol atıp 3 asist yapma başarısı gösterdi. Patrick Schick'in Çekya Milli Takımı formasıyla ise 17 maçta 7 golü bulunuyor.

PATRİK SCHİCK KİMDİR?

23 yaşındaki Patrik Schick, Roma'da forma giyiyor. Sparta Prag altyapısında yetişen Patrik Schick, 2016 yılında Sampdoria'ya transfer oldu. Sampdoria'dan ise Roma'ya geçen Patrik Schick, önce 5 milyon Euro'luk bedelle kiralandı. Roma, daha sonra Sampdoria'ya 9 milyon Euro daha ödeyerek Patrik Schick'in bonservisini aldı.

Patrik Schick'in 15 milyon Euro transfermarkt değeri bulunuyor. Patrick Shick, geçen sezon Roma formasıyla 32 maçta 5 gol attı.

  1. 24.07.2019
  2. Güncelleme: 24.07.2019 22:08
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Roma'nın yıldızı Trabzonspor'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN