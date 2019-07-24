İlk kez Çekya takımı
Son olarak Avrupa kupalarında 2015- 16’da mücadele eden Trabzonspor 3 yıl aradan sonra UEFA’nın bir turnuvasında mücadele edecek. Bordo-mavililerin Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi Sparta Prag olurken, Karadeniz ekibi ilk kez bir Çekya takımıyla karşılaşacak. Prag ile Trabzonspor’un bağı 2005-2006 sezonunda Tomas Jun transferiyle olmuştu. Forvet oyuncusu Fırtına’dan gol atamadan ayrılmıştı.
- 24.7.2019
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Erencan Yardımcı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni golcüsü...
Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
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Gerard Pique'nin paylaşımına Trabzonspor'dan cevap
Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
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Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e Roma'dan teklif
Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
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