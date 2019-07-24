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24 Temmuz 2019, Çarşamba
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İlk kez Çekya takımı

İlk kez Çekya takımı

Son olarak Avrupa kupalarında 2015- 16’da mücadele eden 3 yıl aradan sonra UEFA’nın bir turnuvasında mücadele edecek. Bordo-mavililerin Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi olurken, Karadeniz ekibi ilk kez bir Çekya takımıyla karşılaşacak. Prag ile Trabzonspor’un bağı 2005-2006 sezonunda Tomas Jun transferiyle olmuştu. Forvet oyuncusu Fırtına’dan gol atamadan ayrılmıştı.

Trabzonspor, Avrupa'da birçok organizasyona katılırken bugüne kadar 29 ülkenin takımlarıyla karşılaştı. 16 kez ile en çok maçı İtalya ekipleri ile yapan bordo-mavililer 13 maç ise İspanya temsilcileriyle kapıştı. Bugüne kadar Avrupa 125 karşılaşmaya çıkan Karadeniz ekibi, 48 galibiyet, 32 beraberlik aldı ve 45 kez yenildi. 162 gol atarken; kalesinde 166 gol gördü
  1. 24.7.2019
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