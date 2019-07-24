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24 Temmuz 2019, Çarşamba
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Trabzon’da

Efecan Barlık Trabzon’da

, bir genç ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Fırtına, 'un 16 yaşındaki golcüsü 'ı transfer etmek için harekete geçti.

Fırtına, 'un 16 yaşındaki forveti 'ı renklerine katıyor. Bucaspor alt yapısında ve milli takımın genç kategorilerinde 87 gol atmayı başaran santrforun birkaç gün içinde imzayı atması bekleniyor. Bordo- mavili kulüp bu oyuncunun transferi için uzun zamandır İzmir ekibi ile görüşmeleri sürdürüyordu.
  1. 24.7.2019
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