Artık abilik yapacağım
Bordo-mavili takımın stoperi Hüseyin Türkmen, Avusturya kampında değerlendirmelerde bulundu. Kendisiyle ilgili de konuşan Türkmen, "Kendimi geliştirdim. Artık tecrübeliyim, takımda abilik payım var. Kardeşlerimize yol göstereceğiz" diye konuştu.
AVDIJAJ'A DESTEK
Teknik direktör Ünal Karaman, Haladas ile oynanan hazırlık maçının ardından yeni transferlerden Donis Avdijaj ile bir süre görüştü. Oyuncunun temposunu daha da artıracağını ancak bunun zamanla olacağını vurgulayan Karaman, tüm ekip olarak bu süreçte yanlarında olacağını da ifade etti.
- 24.7.2019
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Erencan Yardımcı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni golcüsü...
Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
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Gerard Pique'nin paylaşımına Trabzonspor'dan cevap
Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
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Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e Roma'dan teklif
Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
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