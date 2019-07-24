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24 Temmuz 2019, Çarşamba
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Artık abilik yapacağım

Artık abilik yapacağım

Bordo-mavili takımın stoperi , kampında değerlendirmelerde bulundu. Kendisiyle ilgili de konuşan Türkmen, "Kendimi geliştirdim. Artık tecrübeliyim, takımda abilik payım var. Kardeşlerimize yol göstereceğiz" diye konuştu.

'un stoperi , kampında önemli açıklamalar yaptı. 21 yaşındaki savunmacı, "Her anlamda kendimi geliştirdim. Çok çalışıyorum ve artık tecrübeliyim. Tecrübemi sahaya yansıtabilirim. Ben en alt seviyeden en üst seviyeye geldim. Takımda artık bir abilik payım var. Kardeşlerimize yol açıp onlara sahip çıkacağız. Takıma kendimi verip en iyi yerlere gelmeye çalışacağım. Avrupa Ligi'ndeki rakibimiz Sparta Prag köklü bir kulüp ama biz de iyiyiz ve turu geçeceğiz. İyi bir yapılanma içerisindeyiz" ifadesini kullandı.

AVDIJAJ'A DESTEK
Teknik direktör Ünal Karaman, Haladas ile oynanan hazırlık maçının ardından yeni transferlerden Donis Avdijaj ile bir süre görüştü. Oyuncunun temposunu daha da artıracağını ancak bunun zamanla olacağını vurgulayan Karaman, tüm ekip olarak bu süreçte yanlarında olacağını da ifade etti.
  1. 24.7.2019
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