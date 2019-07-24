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24 Temmuz 2019, Çarşamba
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2 bin 650 forma şartı

2 bin 650 forma şartı

Lille'in 'nın transferi için baskısı sürüyor. Başkan , Lille'den bonservis bedeli ve sonraki satıştan payın yanı sıra forma almalarını istedi.

Lille ve Lazio'nun ısrarı sürüyor. Lille, geçtiğimiz günlerde anlaşamadığı 'a yeni bir teklif daha yapacak. Önceki görüşmeden bazı detaylar da ortaya çıkmayı başladı. Başkan 'nun Lille'den 20 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra bir sonraki satıştan da yüzde 20 pay istediği öğrenildi. Ayrıca Ağaoğlu'nun Fransız ekibinin yetkililerine, "Bu transferin gerçekleşmesini istiyorsanız 2 bin 650 adet forma almalısınız" dediği de belirtildi.
  1. 24.7.2019
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