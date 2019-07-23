Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü. Trabzonspor, Avusturya'nın Linz şehrinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

TRABZONSPOR ŞEHRE ERKEN DÖNECEK

Trabzonspor, Avusturya'da sürdürdüğü kamp çalışmalarını bir gün erken bitirecek. Bordo-mavililer 29 Temmuz'da İtalya ekibi Hellas Verona ile oynayacağı maçın ardından 30 Temmuz'da yapacağı antrenman sonrası akşam saatlerinde Trabzon'a dönecekti. Trabzonspor 29 Temmuz'da İtalyan ekibiyle oynayacağı hazırlık maçının ardından 23.30'da Trabzon'a dönme kararı aldı. Bordo-mavililer yapacağı iznin ardından UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda karşılaşacağı Sparta Prag maçı hazırlıklarına başlayacak.