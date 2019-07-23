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23 Temmuz 2019, Salı
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hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ile hazırlıklarını sürdürdü. 'nın şehrinde yapılan antrenmanda oyuncular ısınmanın ardından taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

hazırlıklarını sürdürdü. Trabzonspor, 'nın şehrinde hazırlıklarını sürdürdü.

TRABZONSPOR ŞEHRE ERKEN DÖNECEK
Trabzonspor, Avusturya'da sürdürdüğü kamp çalışmalarını bir gün erken bitirecek. Bordo-mavililer 'da ekibi Hellas Verona ile oynayacağı maçın ardından 30 'da yapacağı antrenman sonrası akşam saatlerinde 'a dönecekti. Trabzonspor 29 Temmuz'da İtalyan ekibiyle oynayacağı hazırlık maçının ardından 23.30'da Trabzon'a dönme kararı aldı. Bordo-mavililer yapacağı iznin ardından Avrupa Ligi 3. eleme turunda karşılaşacağı maçı hazırlıklarına başlayacak.

  1. 23.07.2019
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