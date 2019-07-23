Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ile yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Avusturya'nın Linz şehrinde yapılan antrenmanda oyuncular ısınmanın ardından taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü. Trabzonspor, Avusturya'nın Linz şehrinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
TRABZONSPOR ŞEHRE ERKEN DÖNECEK
Trabzonspor, Avusturya'da sürdürdüğü kamp çalışmalarını bir gün erken bitirecek. Bordo-mavililer 29 Temmuz'da İtalya ekibi Hellas Verona ile oynayacağı maçın ardından 30 Temmuz'da yapacağı antrenman sonrası akşam saatlerinde Trabzon'a dönecekti. Trabzonspor 29 Temmuz'da İtalyan ekibiyle oynayacağı hazırlık maçının ardından 23.30'da Trabzon'a dönme kararı aldı. Bordo-mavililer yapacağı iznin ardından UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda karşılaşacağı Sparta Prag maçı hazırlıklarına başlayacak.
- 23.07.2019
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Erencan Yardımcı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni golcüsü...
Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
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Gerard Pique'nin paylaşımına Trabzonspor'dan cevap
Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
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Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e Roma'dan teklif
Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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