Keseru harekatı

Forvet arayışlarını devam ettiren Trabzonspor, Ludogorest'te forma giyen Claudiu Andrei Keseru için de girişimlerde bulunuyor. Bordo-mavililerin, Bulgar ekibi ile 1 yıl daha sözleşmesi olan ve 500 bin euro fesih bedeli bulunan Rumen golcünün bonservisini kendisinin almasını beklediği belirtildi. 32 yaşındaki santrfor ise Karadeniz ekibinden yıllık 1.2 milyon euro talep etti. Fırtına fiyatta indirim beklerken, Keseru ile anlaşmanın zeminini arıyor. Tecrübeli forvet geçen sezon 49 maçta 24 gol kaydederken, 6 kez de asist yapma başarısı gösterdi.



