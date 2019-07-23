Keseru harekatı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
23 Temmuz 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Keseru harekatı

Keseru harekatı

Keseru harekatı

'un forvet arayışları sürüyor. Bordo-mavili kulüp yönetimi, 32 yaşındaki Rumen forvet ile masaya oturdu ve teklif sundu.

Forvet arayışlarını devam ettiren , Ludogorest'te forma giyen için de girişimlerde bulunuyor. Bordo-mavililerin, Bulgar ekibi ile 1 yıl daha sözleşmesi olan ve 500 bin euro fesih bedeli bulunan Rumen golcünün bonservisini kendisinin almasını beklediği belirtildi. 32 yaşındaki santrfor ise Karadeniz ekibinden yıllık 1.2 milyon euro talep etti. Fırtına fiyatta indirim beklerken, Keseru ile anlaşmanın zeminini arıyor. Tecrübeli forvet geçen sezon 49 maçta 24 gol kaydederken, 6 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

  1. 23.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Keseru harekatı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN