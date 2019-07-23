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23 Temmuz 2019, Salı
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Fırtına'dan sessiz prova

Fırtına'dan sessiz prova

, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Macaristan ikinci lig ekiplerinden Szombathelyi Haladas ile karşı karşıya geldi. Meisl Grein Stadı'nda oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

, Avusturya kampının ilk hazırlık maçında Macaristan 2. Lig ekiplerinden Haladas Szombathely ile golsüz berabere kaldı: 0-0. Teknik direktör 'ın gençleri oynattığı karşılaşmada üstün olan taraf bordo-mavililerdi. Ancak temsilcimiz skor anlamında öne geçmeyi başaramadı. Karaman, golsüz geçilen 60 dakikanın ardından yeni transferler Donis Avdijaj ve Nemanja Andjusic'i taraftarın beğenisine sundu. Karşılaşma boyunca yakaladığı fırsatıları gole çeviremeyen Karadeniz ekibi, as oyuncularından yoksun çıktığı hazırlık maçında filelere sarsamadı. Fırtına, bir sonraki mücadelede Birleşik Arap Emirlikleri'nden Ajman ile karşılaşacak.

NASIL OYNADILAR?
Yusuf Sarı: Hızı ve teknik kapasitesi ile oyunda olduğu süre boyuca farkını ortaya koydu. Rakip kalede girilen pozisyonların birçoğunda o vardı.
Avdijaj: Uzun zaman sahalardan uzak ama iki kez topla buluştuğunda yüksek teknik kapasitesini gösterdi. Biraz zamana ihtiyacı var.
Cafer: Orta sahada top kampa başarısı ve isabetli pasları ile dikkat çekti. Ayrıca stoper sakatlanınca bu mevkide de başarı ile görev yaptı.
Murat: Oyuna ikinci yarıda dahil olmasına rağmen çok çalıştı, top taşıdı ve pozisyonlar yarattı. Üst üste attığı çalımlarla taraftarları coşturdu.

  1. 23.7.2019
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