Fırtına'dan sessiz prova
Trabzonspor, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Macaristan ikinci lig ekiplerinden Szombathelyi Haladas ile karşı karşıya geldi. Meisl Grein Stadı'nda oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
NASIL OYNADILAR?
Yusuf Sarı: Hızı ve teknik kapasitesi ile oyunda olduğu süre boyuca farkını ortaya koydu. Rakip kalede girilen pozisyonların birçoğunda o vardı.
Avdijaj: Uzun zaman sahalardan uzak ama iki kez topla buluştuğunda yüksek teknik kapasitesini gösterdi. Biraz zamana ihtiyacı var.
Cafer: Orta sahada top kampa başarısı ve isabetli pasları ile dikkat çekti. Ayrıca stoper sakatlanınca bu mevkide de başarı ile görev yaptı.
Murat: Oyuna ikinci yarıda dahil olmasına rağmen çok çalıştı, top taşıdı ve pozisyonlar yarattı. Üst üste attığı çalımlarla taraftarları coşturdu.
- 23.7.2019
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Erencan Yardımcı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni golcüsü...
Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
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Gerard Pique'nin paylaşımına Trabzonspor'dan cevap
Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
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Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e Roma'dan teklif
Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
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