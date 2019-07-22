Meşaleler yandı
Trabzonspor'un antrenmanını taraftarlar da takip etti. Bir grup taraftar, sahayı gören yüksek bir tepeye çıkarak bordo ve mavi renklerde meşaleler yaktı. Bu görüntü hem yeni transferleri hem de idmanı takip eden Avusturya vatandaşlarını şaşırttı.
HOSSEİNİ'YE ÖZEL İDMAN
Uzun bir sakatlık sürecini geride bırakan Majid Hosseini eski formunu bulmaya çalışıyor. İranlı stoper için özel antrenman programı belirlendi. 23 yaşındaki genç savunmacı da bu programa harfiyen uyarak yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Amaç, onu bir an önce takım arkadaşlarının seviyesine yükseltebilmek.
- 22.7.2019
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Erencan Yardımcı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni golcüsü...
Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
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Gerard Pique'nin paylaşımına Trabzonspor'dan cevap
Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
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Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e Roma'dan teklif
Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
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