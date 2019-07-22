Haladas Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? CANLI yayın bilgileri...

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da yaptığı ikinci etap kamp çalışmalarıyla sürdüren Trabzonspor, ilk hazırlık maçını yarın Macaristan 2'nci Lig ekiplerinden Haladas Szımbathely ile oynayacak.

Haladas Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Trabzonspor, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk hazırlık maçında yarın Türkiye saati ile 19.00'da Macaristan 2'nci Lig ekiplerinden Haladas Szımbathely ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor - Haladas maçı internet üzerinden Trabzonspor Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

Grein Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Teknik direktör Ünal Karaman'ın ağırlıklı olarak genç oyunculara forma vermesi bekleniyor.

TRABZONSPOR YAĞMUR ALTINDA ÇALIŞTI

Avusturya'nın Linz şehrinde kamp yapılan otelin sahasında ikinci etap kampını sürdüren Trabzonspor, bugün sabah antrenmanında yağmur altında çalıştı. Antrenmanda sadece hafif sakatlığı bulunan Majid Hosseini takımdan ayrı olarak çalışırken, diğer oyuncular iki grup halinde çalışmalarını gerçekleştirdi. Antrenmanın ilk bölümünde kuvvet çalışması yapılırken, zaman zaman oyuncuların zorlandığı bu çalışma sırasında teknik direktör Ünal Karaman'ın futbolcularla yakından ilgilendiği görüldü. Üç grup halinde dar alanda pas çalışmasının gerçekleştirildiği ikinci bölümde ise futbolcular ortaya geçmemek için büyük bir çaba sarf etti. Antrenmanın bu bölümünde şiddetli yağış nedeniyle oyuncular zor anlar yaşadı.

TARAFTARLAR MEŞALE YAKTI

Bu arada Trabzonspor'un sabah antrenmanına taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Sahanın taraftarların izlediği alana yakın olması nedeniyle bir grup taraftar yüksek bir tepeye çıkarak bordo-mavi renklerde meşale yaktı.

YENİ FORMAYA TAM DESTEK

Trabzonspor'un lisanslı ürünlerinin satıldığı TS Club ve online mağazalardan satışa sunulan "keşan" motifli formaya iş, siyaset ve spor dünyasından da destek geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karadeniz motiflerinin işlendiği bu forma klasik olacak kadar güzel olmuş. Tabii ki video da. Tüm takımlara kendi değerleri özelinde örnek olacak bu yaklaşım için emeği geçenleri tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise filmi ve formayı da çok beğendiğini, 61 adet forma alarak dağıtacağını duyurdu.

Baykar Teknik Müdürü (CTO) ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da yeni formaya olan beğenisini, "O zaman biz de Trabzonlu ve Trabzonspor sevdalısı 161 Deneyap öğrencimize gri forma alıp hediye edelim." şeklinde aktardı.

Kısa bir süre içerisinde büyüyen ilgiye, Trabzonspor Kulübü eski başkanlarından Muharrem Usta, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ile Trabzonspor'ın eski yöneticisi Nevzat Aydın, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da katıldı.

Usta, 1967 adet forma alacağını ve tamamının Trabzon Valiliği ile yapacakları organizasyonla köy okullarındaki çocuklara dağıtılacağını duyurdu. Prof. Dr. Erdöl ise "keşan" motifli formayı çok beğendiğini, attığı tweet'i paylaşanların yüzde 5'i kadar forma satın alacağını açıkladı.

Nevzat Aydın 661, Murat Zorluoğlu ise 2011 adet forma alacaklarını duyurdu.